Non ce l’ha fatta la bambina di 7 anni di Reggio Emilia che ieri è stata sommersa da un’onda a Lido di Classe mentre stava facendo il bagno con la famiglia. I bagnini erano riusciti a recuperarla dalle acque insieme al padre e al fratellino. Quest’ultimo è subito apparso in situazioni meno critiche. Riportata sulla terraferma, la bambina, andata anche in arresto cardiaco, è stata soccorsa da una dottoressa e da un altro operatore sanitario presenti sul litorale e poi dall’arrivo dei soccorritori del 118. Una volta stabilizzata è stata trasportata all’ospedale di Ravenna. Un primo intervento, poi il trasferimento al centro specializzato dell’ospedale Sant’Orsola, dove però purtroppo la bambina è deceduta lunedì.