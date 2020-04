Coronavirus: iniziati a Ravenna i test drive-through

Iniziata anche a Ravenna la modalità drive-through per svolgere i tamponi per il coronavirus. La postazione è stata allestita al Centro di Medicina e Prevenzione, il Cmp di via Fiume Montone Abbandonato, in un’ala riservata per rispettare la privacy dei cittadini.

Il tampone drive through è un vero e proprio tampone rino-faringeo ed è dedicato alle persone risultate già positive per accertare in tempi brevi la guarigione. È in sostanza un tampone di controllo. Non verrà quindi effettuato ai pazienti che per la prima volta si sottopongono al test per determinare la presenza della malattia.

Verrà effettuato invece su persone risultate clinicamente guarite, prive dei sintomi dell’infezione, che necessitano di effettuare il tampone due volte -a distanza di almeno 24 ore uno dall’altro- prima di essere dichiarate guarite a tutti gli effetti.

La postazione di Ravenna è la terza in Romagna dopo Forlì e dopo Cesena. L’esecuzione del tampone viene svolta su appuntamento e il paziente non dovrà uscire dalla propria automobile e dovrà presentarsi possibilmente da solo.