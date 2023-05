Mirko De Carli, Consigliere comunale a Riolo Terme e Consigliere nazionale de Il Popolo della Famiglia, racconta l’episodio successo nella notte: “Ieri sera ero a casa e, come d’abitudine, lavoravo al tablet in tavernetta con Tv accesa. Salendo al primo piano per andare a dormire ho notato la camera da letto messa a soqquadro e tutto per terra: erano entrati i ladri mentre ero in casa. Hanno girato ovunque senza farsi sentire portando via soldi, carte e documenti. Il quartiere dove risiedo, Borgo San Rocco, viene colpito per l’ennesima volta da un furto con persona presente in casa. Sindaco non è forse arrivato il momento di prendere atto che Ravenna non è una città sicura da tempo e bisogna intervenire d’emergenza?” dichiara De Carli.

“Trovare due piani di casa tua completamente devastati dai ladri mentre tu sei in tavernetta che lavori prima di coricarti a letto? Fatto. Provato paura? No, vergogna perché non siamo più sicuri nemmeno quando viviamo le nostre case. Un plauso alla forze dell’ordine, sempre presenti” conclude De Carli.