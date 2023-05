Successo per la seconda Veleggiata delle Rose

Si è svolta ieri, sabato 6 maggio, presso il Circolo Nautico Cervia – Amici della Vela, la 2ª Veleggiata delle Rose, organizzata in collaborazione con Confartigianato della Provincia di Ravenna e Inner Wheel Club di Ravenna. Una classica della vela cervese, non competitiva, organizzata per sensibilizzare sui temi di genere e di rispetto dell’ambiente, alla quale hanno partecipato diverse imbarcazioni ed i dirigenti territoriali di Confartigianato che festeggia quest’anno 70 anni di fondazione, come il circolo velico.