Da oggi, martedì 25 ottobre, al 30 ottobre compreso, il ponticello su via Campanile, all’angolo con via Predola, per lavori di messa in sicurezza e sostituzione di tutti i dispositivi di ritenuta stradale. Dal 31 ottobre e presumibilmente fino al 27 novembre sarà istituito un senso unico alternato. I lavori rientrano nello stesso appalto che ha previsto la ricostruzione del ponte tratturo Runzi che è ormai prossimo alla riapertura.