Il cinema Sarti di Faenza ospita, domani sera alle 21, la prima nazionale del film Santa Guerra della regista Samantha Casella.

Il film, che racconta il viaggio nell’inconscio di una donna a seguito di un trauma psicologico, è stato girato in gran parte nella nostra regione e in particolare in due location dell’Unione faentina, nella splendida cornice di Villa Emaldi ad Errano di Faenza e nei boschi di Borgo Rivola. Nel cast anche Eugenia Costantini attrice che vanta collaborazioni con Paolo Virzì, Giovanni Veronesi e Paolo Genovese giusto per citarne alcuni e Maria Grazia Cucinotta. Alla serata sarà presente la regista alla quale sarà possibile rivolgere alcune domande sul suo lavoro.

Samantha Casella ha studiato sceneggiatura e regia tra Torino e Firenze e ha diretto diversi documentari e cortometraggi, tra i quali I am Banksy e To a God unknown, collezionando premi in festival italiani e internazionali. Santa Guerra ha invece già ottenuto il premio Starlight Tangoo per il Cinema a Venezia durante l’ultima edizione della Mostra del Cinema.

Ai partecipanti sarà offerto un calice di vino dell’azienda Trerè.