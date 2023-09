Abbiamo un aumento di casi, siamo comunque sempre con una ospedalizzazione molto bassa, soprattutto numeri stabili in terapia intensiva”.

Così l’assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa a Bologna, fa il quadro sintetico dell’andamento epidemiologico del Covid in regione.



“Nei prossimi giorni anche con il Ministero della Salute faremo il punto per capire quali organizzazioni mettere in campo per la prossima campagna di vaccinazione – conclude Donini – che immagino si svolgerà nel mese di ottobre” (ANSA).