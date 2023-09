“Importante sostenere all’unanimità questo provvedimento. Ma è necessario, ascoltare l’opinione dei cittadini e dei rappresentanti dei comitati delle province Romagnole maggiormente colpite, Ravenna e Forlì Cesena, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 su come questi fondi dovrebbero essere utilizzati. La Regione ha espresso la sua visione, ma è importante che siano le loro voci a guidare il destino di questi fondi”. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani, relatore di minoranza, nel corso dell’udienza conoscitiva in merito al progetto di legge che approderà in aula martedì prossimo.

“Ciò che è accaduto non deve ripetersi. Provengo da una comunità rurale dove ho visto i fiumi essere costantemente puliti e manutenuti sin dalla mia infanzia, seguendo le pratiche dei nostri nonni. Purtroppo, negli ultimi tempi, questa manutenzione è stata trascurata. Certo, ci sono stati eventi eccezionali, come l’eccezionale evento meteorologico, ma dobbiamo anche ammettere che non sono stati fatti i lavori necessari. C’erano agricoltori disposti a contribuire gratuitamente alla manutenzione dei nostri fiumi, ma questa opportunità è rimasta inutilizzata. E ancora la mancata manutenzione della rete fognaria che ha causato l’allagamento di diverse zone” ha attaccato il leghista.

“Ora, insieme, guardiamo al futuro e cerchiamo di rendere la Romagna più forte di prima. Ma, quando torneremo alla normalità, ricordiamoci di tornare a quelle pratiche più sostenibili di un tempo e di ascoltare coloro che si dedicano alla cura delle nostre risorse naturali” ha concluso Liverani.