Nei giorni scorsi il teatro comunale di Ortigia di Siracusa ha ospitato la cerimonia di consegna della seconda edizione del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania, promosso dalla Direzione generale per l’Europa del Ministero Affari Esteri e Cooperazione internazionale, che prende il nome dai Presidenti Mattarella e Steinmeier che, nell’ambito di un incontro con i Sindaci italiani e tedeschi tenutosi a Milano il 17 settembre 2020, hanno voluto dar vita a questa iniziativa, tesa a rafforzare la cultura di pace e la stabilità democratica in Europa attraverso l’impegno congiunto a livello locale.

Durante la cerimonia di Siracusa, presieduta dai due presidenti unitamente agli ambasciatori di Germania e Italia (Hans-Dieter Lucas e Armando Varricchio), sono stati consegnati cinque premi destinati a città e comuni italiani e tedeschi uniti da accordi di gemellaggio o di partenariato.

Tra i comuni premiati oltre i 40mila abitanti, hanno ricevuto il riconoscimento Faenza e Schwäbisch Gmünd che hanno presentato il progetto ‘One day at the European Parliament’ nato per sviluppare il tema dell’integrazione europea e rivolto alle giovani generazioni per offrire un’esperienza diretta sulle funzioni e sul lavoro delle istituzioni europee con l’obiettivo di creare un percorso di riflessione e di educazione ai valori europei. Focus della progettualità è la preparazione e l’organizzazione di due simulazioni del Parlamento Europeo, con il coinvolgimento diretto di un centinaio di studenti delle città di Faenza e Schwäbisch-Gmünd. Alla cerimonia, in rappresentanza del Comune di Faenza, Davide Agresti, assessore al Welfare, Europa e Smart City, che ha ritirato il riconoscimento.

“Ricevere questo riconoscimento direttamente dai Presidenti -spiega l’assessore Agresti – è stato un onore ed è una responsabilità. Ci invita a proseguire il lavoro di progettualità che da anni vede coinvolte le nostre città negli scambi scolastici, culturali, sportivi. È un invito, inoltre, a continuare a lavorare sulla progettazione europea e sulle nostre relazioni internazionali, un modo per ottenere nuove opportunità e risorse per il nostro territorio”.