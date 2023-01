Dopo la pausa per le festività, ricominciano i corsi per bambini, ragazzi e adulti della Scuola arti e mestieri di Cotignola.

I laboratori sono dedicati ad attività artistiche tra cui disegno, pittura, cartapesta, fumetto, ceramica, riuso dei materiali, con le docenti Pamela Casadio e Alice Iaquinta; si svolgonofino al 31 maggio nelle due sedi della scuola: in via Cairoli 6 a Cotignola e in piazza Alberico a Barbiano.

A Cotignolai corsi per bambini dai 5 agli 11 anni si svolgono il lunedì (dalle 14 alle 16 e dalle 16.30 alle 18.30) e il venerdì (dalle 14 alle 16); per i ragazzi dagli 11 anni in su i corsi si tengono il mercoledì dalle 14 alle 16.

«Tra ruggiti e garriti»è il laboratorio gratuito dedicato alla «cartapesta disegnata» per bambini dai 5 anni in su che si tiene a sabati alterni dal 14 gennaio al 20 maggio, dalle 10 alle 12. Solo per questo corso, la prenotazione non è online, ma si effettua scrivendo a postaselvatica@gmail.com.

Nei giovedì da gennaio amarzo sarà attivato ilcorso gratuito di cartapesta per ragazzi della scuola media, in collaborazione con l’istituto comprensivo «Don Stefano Casadio»; fino a 20 iscritti l’orario sarà dalle 13.30 alle 15.30, mentre nel caso in cui si superi tale quota saranno attivati due gruppi: dalle 13.30 alle 15 e dalle 15 alle 16.30.

Per quanto riguarda gliadulti, il corso gratuito «La fabbrica della cartapesta» si svolgerà il martedì sera per otto incontri dal 24 gennaio al 14 marzo, dalle 18.30 alle 20; mentre il corso«Legno segreto», laboratorio di costruzione e decorazione di scatole di legno ispirate ai teatrini sensibili di Fausto Melotti, si svolgerà sempre il martedì a partire dal 4 aprile per sette incontri, dalle 18.30 alle 20.

A Barbianosi svolge un corso rivolto al tempo integrato della scuola primaria, ma aperto anche a frequentazioni esterne, per bambini dai 5 agli 11 anni, il giovedì dalle 14 alle 15.15 e dalle 15.45 alle 17.

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online (tranne che per il laboratorio «Tra ruggiti e garriti»): le istruzioni per procedere sono disponibili nella pagina Facebook della Scuola arti e mestieri di Cotignola e nel sito del Comune di Cotignola www.comune.cotignola.ra.it.