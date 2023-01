Sabato 21 gennaio alle 21.30 il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà lo spettacolo “Cosa Nostra spiegata ai bambini” , con protagonista Ottavia Piccolo accompagnata dalle musiche di Enrico Fink, eseguite dal vivo dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Lo spettacolo è una co-produzione Officine della Cultura – Argot Produzioni – Teatro Carcano, con testo di Stefano Massini e per la regia di Sandra Mangini.

Organizza Anpi Bagnacavallo.

«A volte, per spiegare le cose – si racconta nella sinossi – dovremmo solo cercare le parole. Trovarle. Infine dirle, ad alta voce. Raccontare di come a Palermo, il 19 aprile 1983, per la prima volta nella storia della città, una donna, Elda Pucci, la Dottoressa, è eletta Sindaco. Raccontare poi di come nel mese di aprile, di un anno dopo, Elda Pucci, la Dottoressa, è sfiduciata. Raccontare infine di come a distanza di ancora un anno, il 20 aprile del 1985, la casa di Piana degli Albanesi di Elda Pucci salta in aria spinta da due cariche di esplosivo.

Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra come ai bambini, tutto sarebbe diverso. Eppure le parole più semplici, a volte, sono quelle più difficili da trovare, quelle che solo il teatro riesce a dire.»

Lo spettacolo sarà preceduto alle 16 presso la sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà, dalla tavola rotonda “Dialogando con Ottavia Piccolo”, intervista a cura di Carlo Giannelli Garavini, responsabile di Libera Ravenna. Ci saranno i saluti della sindaca Eleonora Proni e dei rappresentanti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi e sono previsti intermezzi di lettura e musiche con Tania Eviani e Luca Taddia. Parteciperanno le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo.

Gli eventi sono promossi da Anpi Bagnacavallo con il supporto di Aido Bassa Romagna e del Comune e la collaborazione di Villanordic, Associazione Demetra Donne in aiuto, Spi Cgil Bagnacavallo, Avis e Auser Bagnacavallo, Arci Ravenna, Libera Ravenna e Associazione L’Olmo Masiera.

Contributo per lo spettacolo: 15 euro (ridotto iscritti Anpi / Aido 10 euro).

La tavola rotonda è a ingresso libero.