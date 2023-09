È stata modificata la viabilità in via Pascoli a Cotignola: la strada è ora percorribile in entrambi i sensi di marcia, rendendo più agevole l’accesso veicolare al polo dell’infanzia situato nell’adiacente piazza Giovanni Paolo II.

Contestualmente sono stati eliminati i parcheggi a lato della carreggiata ed è stata implementata la segnaletica orizzontale e verticale.