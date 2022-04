Grave incidente all’alba di venerdì a Castel Bolognese, all’incrocio regolato dal semaforo fra la via Emilia e viale Roma. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato, poco prima delle 5.45, una Nissan ad uscire di strada, dopo l’urto con un altro veicolo, travolgere alcune insegne stradali e fermarsi ruote all’aria, appoggiata su una fiancata, contro il porticato a lato della via Emilia. Per estrarre l’automobilista alla guida della Nissan è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto con una squadra da Faenza e l’autogru partita dal comando provinciale di Ravenna.

Grazie alle nuove tecniche di estrazione, l’automobilista, ferito, è stato estratto in poco tempo e affidata alle cure del personale del 118, trasportato poi all’ospedale di Faenza con codice di media gravità. A ricostruire le dinamiche dell’incidente saranno ora le forze dell’ordine: sul posto, anche per regolare la viabilità, sono giunti Polizia di Stato e Carabinieri. Diversi i disagi al traffico.