Sabato 30 novembre partirà il progetto per la realizzazione di sporte

L’associazione culturale Selvatica in collaborazione con l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Cotignola e l’associazione Primola propongono una serie di incontri aperti e rivolti a tutte le donne per condividere lo spazio della scuola comunale “Arti e Mestieri” che per queste occasioni diventerà “Casa Dolce Casa”, luogo di incontro a cadenza mensile.

Gli appuntamenti saranno il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, presso la “Scuola Arti e Mestieri” (via Cairoli 6), a partire dal 30 novembre e fino al 18 aprile 2020.

Quest’anno gli incontri verteranno su un unico progetto: realizzare le tipiche e tradizionali sporte per contenere la spesa, solitamente in paglia, pelle o di materiale plastico, con manici. Il laboratorio è a cura di Emiliana Zaccherini e sarà un viaggio nella storia della sporta e nelle scelte personali che ogni partecipante farà.

Questo il calendario degli incontri, ad accesso libero e gratuito: 23 novembre, 21 dicembre, 25 gennaio, 22 febbraio, 21 marzo e 18 aprile. Inoltre, sono previsti altri due appuntamenti: in occasione della Festa della donna, sabato 7 marzo dalle 15 alle 19 c’è “Bambole” con Giovanna, mentre sabato 16 maggio, dalle 16 alle 18, si chiude con “I vestiti delle bambole”, pittura su stoffa e realizzazione vestiti per bambole con Giovanna e Tiziana.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp al numero 0545 908826 oppure alla mail urp@comune.cotignola.ra.it. Per le prenotazioni contattare la Scuola Arti e Mestieri postaselvatica@gmail.com.