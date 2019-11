Il Comune realizzerà una nuova area sosta per il parcheggio Giustiniano

Il Comue di Ravenna riqualificherà il parcheggio Giustiniano, il parcheggio da 318 posti alle spalle di San Vitale, molto utilizzato per raggiungere il centro città sia da turisti e ravennati, sia da tutti coloro che in centro lavorano. Si tratta di uno dei più grandi parcheggi della città. L’area, oggi, è gestita dalla cooperativa San Vitale per conto del Comune, ma in realtà è in concessione da parte della Soprintendenza. Proprio in vista del termine della concessione, previsto per la fine del 2020, il Comune di Ravenna ha elaborato il progetto di riqualifica per poi siglare un nuovo accordo. Quello attuale prevede un canone a favore della Soprintendenza di 41 mila euro, alcuni posti auto riservati, così come sono riservati alla Guardia di Finanza, e un vincolo sulle tariffe. Con il nuovo accordo la gestione passerebbe direttamente al Comune che a sua volta l’affiderebbe ad Azimut.