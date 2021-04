Coronavirus: iniziate le terapie con gli anticorpi monoclonali. Primo bilancio fra un paio di mesi

Dopo il primo paziente a Rimini la settimana scorsa, sono iniziate durante questa settimana nei principali ospedali romagnoli i trattamenti dei pazienti con coronavirus con gli anticorpi monoclonali. Un primo bilancio della terapia potrà essere effettuato solo fra qualche mese. I pazienti, infatti, andranno periodicamente incontro ad un controllo da parte del personale sanitario per verificare la bontà della terapia. A spiegare come si evolverà il percorso è stato Paolo Masperi, dirigente medico dei presidi ospedalieri dell’Ausl Romagna, durante il consueto appuntamento del sabato in streaming con l’Onorevole Marco Di Maio. Masperi però ha sottolineato anche che, nonostante il proseguimento della campagna vaccinale e l’avvio delle terapie monoclonali, la prevenzione rimanga il mezzo migliore per contrastare il coronavirus.