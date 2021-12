Confcooperative ricorda Gino Mattarelli e affronta il futuro della cooperazione sociale | VIDEO

Confcooperative ricorda Gino Mattarelli e l’istituzione della legge che ha dato vita alla cooperativa sociale.

A 100 anni dalla nascita dell’Onorevole Mattarelli e a 30 anni dalla legge 381, Confcooperative Romagna si è ritrovata a Forlì per riflettere sulla situazione attuale del welfare e per affrontare il futuro delle cooperative sociali romagnole. Il tutto partendo dalla figura di Mattarelli, per 18 alla guida dell’Unione Provinciale di Forlì della Confederazione Cooperative Italiane.