Faenza si dota del Regolamento Urbano del Verde

Il Comune di Faenza si dota di un regolamento del verde. Il nuovo regolamento sarà un punto di riferimento per la tutela, la gestione e la progettazione delle aree verdi pubbliche e private. Prevederà la costituzione di una Commissione del Verde che esprimerà valutazioni e pareri non vincolanti sulla gestione delle aree verdi e promuoverà gli aspetti ambientali del verde pubblico, grazie al supporto di associazioni, privati cittadini o mediante le realtà scolastiche. La commissione inoltre indicherà gli interventi prioritari e promuoverà incontri di settore.

Grazie al nuovo regolamento del verde, a cui hanno collaborato gli ordini professionali del settore, si avranno ad esempio norme più agevoli per le opere compensative in caso di abbattimenti e una sorta di sburocratizzazione per quei cittadini che si affideranno ad operatori specializzati per la gestione delle aree verdi private. Per il Movimento 5 Stelle di Faenza, da sempre promotore dell’iniziativa, si tratta della conclusione di un lungo percorso nato quando ancora il gruppo era all’opposizione