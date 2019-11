Confcommercio: Giornata della Gentilezza, le scuole al Ridotto dell’Alighieri

Quest’anno, in occasione della Giornata mondiale della gentilezza, Terziario Donna Confcommercio Ravenna ha deciso di organizzare un evento nella città per far capire l’importanza della gentilezza nei rapporti interpersonali e anche in ambito imprenditoriale. Da circa 20 anni, il 13 novembre le persone di tutto il mondo sono incoraggiate a fare la propria, personale, dichiarazione di gentilezza: regalando libri, cibo o vestiti agli altri membri della comunità.

Giovedì 14 novembre al Ridotto del Teatro Alighieri (via Angelo Mariani, 2 Ravenna), alle ore 10 verrà organizzato un incontro con le scuole ravennati, proprio per affrontare questo tema.