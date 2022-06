Si sono conclusi gli importanti lavori di consolidamento e messa in sicurezza del tratto di Via Colombarina a strapiombo sul Senio, oltre la salita del ponte della Soglia e prima dell’imbocco in Via Meleto. I lavori sono stati realizzati per prevenire cedimenti e garantire la sicurezza di chi transita nel tratto interessato.

Finanziato per un importo di 65.000 euro dalla Protezione Civile Emilia-Romagna, l’intervento è stato realizzato dalla Coop. Montana Valle del Lamone.

La strada è stata riaperta al transito veicolare mercoledì 29 giugno.