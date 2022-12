Le allieve e gli allievi della scuola di musica Sarti offrono alla città di Faenza due concerti di Natale.

Domenica 18 dicembre alle 11.15, al Museo Internazionale delle Ceramiche si terrà il concerto dal titolo Tanti Auguri di Buon Natale, per coro di voci bianche, solisti e gruppi pop/rock che chiuderà la rassegna “Soavi Armonie 2022”. Ingresso a pagamento.

Lunedì 19 dicembre alle 20.45 al Teatro Masini, Concerto di Natale con i docenti e oltre 90 allievi della Scuola tra solisti, Coro di Voci Bianche, Orchestra e Big Band. Il programma prevede musiche natalizie e non, arrangiate e trascritte dalla classe di Arrangiamento. Ingresso a offerta libera.

Gli allievi della Sarti parteciperanno inoltre alle seguenti iniziative: venerdì 16 dicembre alle ore 18 suoneranno per L’asinello del Re, il presepe vivente in movimento dei bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Sant’Umiltà che partirà dal Chiostro dei Salesiani verso lo Scalone del Palazzo Comunale, per terminare in Piazza della Libertà.

Sabato 17 dicembre alle 21, nella Chiesa di Sant’Agostino avrà luogo Musica e Spirito per la Natività, concerto di musica barocca in collaborazione con il Coro e l’Orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna, con il Coro Jubilate di Faenza e l’associazione Fattorini di Faenza. Ingresso a offerta libera.