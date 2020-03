La Domus dei Tappeti di Pietra, il Museo Tamo – Mosaico e il Museo Classis Ravenna nel weekend sono aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 18.30.

Domenica 8 marzo, inoltre, il Classis Ravenna festeggia la Giornata Internazionale della Donna offrendo l’ingresso gratuito a tutte le donne.

Infine, per genitori e nonni impegnati con figli e nipoti a casa da scuola, da lunedì 9 a venerdì 13 marzo ingresso gratuito ad un genitore/nonno che verrà in visita al Museo Classis in compagnia di un figlio/nipote: un’occasione per scoprire il territorio che ci circonda!

Vi ricordiamo che, nel rispetto di modalità di fruizione contingentata, il personale delle strutture controllerà gli accessi facendo entrare i visitatori in modo tale che sia rispettata la distanza tra loro di almeno un metro e che in ciascun sito museale sono a disposizione igienizzanti per le mani.

Per informazioni: www.ravennantica.it