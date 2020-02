In occasione della festa degli innamorati, per tutta la giornata di venerdì 14 febbraio, ogni coppia in visita alla mostra di Picasso o al MIC paga un solo ingresso invece che due e potrà accedere gratuitamente alla visita guidata delle 17.30, previa prenotazione.

A seguire aperitivo.

Il 14 febbraio, inoltre, la mostra di “Picasso. La sfida della ceramica” effettua apertura straordinaria dalle 16 alle 19.



Info: 0546 697311, info@micfaenza.org