Buon risultato per Luca Rosetti, alla “Pornichet Select 6.50”, regata in solitario riservata alla classe mini 6,50 svoltasi in Francia nel Golfo di Biscaglia. Alla partenza di quest’anno, 86 equipaggi suddivisi nelle categorie proto (20) e serie (66).

Rosetti, a bordo del nuovo Mini transat 998 “Race=Care”, ha concluso in decima posizione nei Serie e 15° assoluto, conducendo una regata entusiasmante sempre in rimonta, com’è nelle sue corde.

La regata si è svolta su un percorso molto selettivo, di 300 miglia, che da Pornichet e dall’isola di Belle-Île ha raggiunto a sud Les Sables d’Olonne per poi risalire di bolina fino all’isola di Groix. E’ qui che la fatica ha iniziato a farsi sentire: qualche minuto di sonno per recuperare le energie ed entrare nella Baia di La Baule e quindi ritornare a Pornichet.

Una regata dura e splendida, valida per il Campionato Francese, che per molti regatanti rappresenta il primo test importante della stagione delle navigazioni in solitario del 2022. Per la cronaca, la gara è stata vinta da Jacques Delcroix nei Proto e Julie Simon nei Serie

Per Rosetti, è doveroso un ringraziamento agli sponsor: Cel Components Srl, M-Pharma, CS Color Srl, Marina di Rimini, Helly Hansen, Club Nautico Rimini.