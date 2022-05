Nell’ambito del progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), Diemme Filtration ha ricevutola visita di tre classi quarte del Liceo Scientifico di Lugo (4AS, 4BS, 4ASA) accompagnate dai professori Helgesson, Molti e Sikorski.

Gli studenti hanno trascorso l’intera mattinata in azienda visitando alcuni reparti strategici aziendali, dove hanno potuto vedere all’opera le competenze scientifiche e informatiche che stanno acquisendo nel loro percorso scolastico.

Il tour dell’azienda ha riguardato il reparto elettrico, dove i ragazzi hanno visto da vicino la componentistica di un quadro elettrico. Hanno fatto poi visita al’laboratorio, dov’è stata mostrata loro la strumentazione per la caratterizzazione dei campioni di fango e gli impianti da banco utilizzati per le prove di filtrazione. Nel reparto collaudi, invece, hanno potuto vedere un filtro pressa in azione, approfondendo alcuni aspetti del suo funzionamento soprattutto dal punto di vista della programmazione.

Infine, Diemme Filtration ha presentato ai liceali AIDA, il suo nuovo servizio di assistenza clienti 4.0 basato su raccolta, analisi, elaborazione dati e intelligenza artificiale.

Le tre classi si sono dimostrate attente e incuriosite, partecipando attivamente alla visita con domande pertinenti e richieste di approfondimento, decretando di fatto la riuscita di questo “esperimento” di condivisione tra mondo aziendale e scuola.