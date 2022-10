La stagione ciclocross è partita ormai da inizio ottobre e ieri si è disputata in regione a Casalecchio di Reno il ciclocross d’autunno nella bellissima location di via Allende.

L’atleta Jolanda Sambi, ravennate in forze alla Calderara Stm di Bologna, categoria esordiente, ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale staccando da ruota le avversarie su un tracciato veloce e molto tecnico. Ottima prestazione, in crescendo, dopo le buone prove disputate fino ad ora che le hanno anche permesso, di essere 2° in classifica generale al Giro d’Italia Ciclocross.

La giovane ciclista ha preceduto Aurora Masi del Team Zhiraf Guerciotti e Anna Bonassi (campionessa italiana strada esordienti 2022) del Team Piton.