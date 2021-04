Confcommercio Ravenna si stringe attorno alla famiglia Rondelli per la scomparsa di Paolo Rondelli, contitolare della Gioielleria Lugaresi di Via Matteotti, Bottega Storica di Ravenna.

Sempre impegnato attivamente nel Sindacato Orafi di Confcommercio Ravenna, Rondelli è stato insignito dei riconoscimenti per i 30 anni di ‘Fedeltà Associativa’ e di ‘Maestro del commercio’ per titolari e contitolari che hanno gestito per più di 30 anni l’attività.

Il prossimo anno avrebbe ottenuto il riconoscimento per i 40 anni di attività. Inoltre, Rondelli è stato per anni Presidente della Cooperativa Ravenna Centro Storico.

Con la scomparsa di Rondelli, il mondo dell’associazionismo e il commercio cittadino perde uno dei protagonisti del Centro storico cittadino.