Furti a Castel Raniero: Italia Viva chiede un sistema di videosorveglianza | VIDEO

Si susseguono episodi di furti nella zona di Castel Raniero e delle Bocche dei Canali. Sempre più cittadini lamentano auto aperte o finestrini sfondati con l’obiettivo di rubare gli oggetti lasciati incustoditi all’interno. Un fenomeno che colpisce soprattutto coloro che utilizzano la prima collina di Faenza per passeggiate e attività sportive. Anche sui social si stanno moltiplicando le segnalazioni. Un problema che Italia Viva vuole affrontare in consiglio comunale, dove il capogruppo Alessio Grillini ha depositato un’interrogazione, chiedendo di aumentare i livelli di sicurezza per l’intera area che dalla Punta degli Orti raggiunge l’Olmatello, area dove già la Polizia Locale è impegnata con pattugliamenti