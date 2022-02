Green pass per vaccinati con tre dosi e guariti con due dosi senza scadenza e nuove regole sulla quarantena a scuola per non far andare in Dad i ragazzi vaccinati. Ma soprattutto eliminazione dei divieti anche in zona rossa per chi è vaccinato.

Sono questi i provvedimenti decisi dal governo durante il consiglio dei ministri presieduto dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Chi ha fatto la dose booster di vaccino e chi è guarito del Covid dopo aver fatto due dosi avrà il green pass illimitato. E’ quanto ha deciso il Cdm attraverso il decreto con le nuove norme anti-Covid riguardanti la scuola, lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa e la durata del Green pass.

Dad per 5 giorni se cinque positivi in scuola infanzia e nidi – I bambini da 0 a 6 anni (scuole infanzia e nidi) andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid. La Dad – viene spiegato – scatterà per tutti, dal momento che a questa età i bambini non sono vaccinabili e stanno in classe senza mascherina.

Da elementari no Dad ai vaccinati, solo autosorveglianza – A partire dalle scuole elementari scolari e studenti vaccinati non andranno più in Dad. La didattica a distanza scatterà quindi solo per i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni. Per la scuola primaria la Dad scatterà dopo 5 casi positivi in classe, per la scuola secondaria se si superano i due casi.