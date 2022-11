Proseguono a Castel Bolognese gli interventi mirati a migliorare l’efficienza energetica e diminuire l’impatto ambientale di infrastrutture ed edifici pubblici.

Di recente è stato affidato alla ditta esecutrice un intervento che prevede l’istallazione di impianti fotovoltaici e la riqualificazione dell’impianto solare termico del circolo tennis.

Questi lavori, finanziati per 70.000 euro dal governo, consentiranno di aumentare la produzione energetica da fonte rinnovabile ed abbassare il costo delle utenze.

Nel 2023 saranno invece eseguiti lavori di efficienza energetica nei campi da calcio, che riguarderanno anche il relamping complessivo.

“Proseguiamo quindi sulla strada della sostenibilità ambientale di Castel Bolognese – dichiara il sindaco Luca Della Godenza – con interventi di efficienza energetica e produzione di energie rinnovabili come fatto negli ultimi anni, consapevoli di come occorra fare ancora di più. Per questo nel 2023 interverremo finalmente nella riqualificazione complessiva della pubblica illuminazione e promuoveremo le comunità energetiche e solari, come da impegno preso dal consiglio comunale”.