Lunedì 7 febbraio, alle ore 19.30 presso la Sala Consiliare del Municipio di Casola Valsenio, con la partecipazione dell’ing. Luca Manselli, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, avrà inizio il corso per i nuovi aspiranti Volontari che andranno ad incrementare l’organico effettivo del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Casola Valsenio.

In questi ultimi anni è emersa la necessità di formare giovani, residenti nel territorio di competenza del Distaccamento stesso – che comprende i Comuni di Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisighella – e che nell’ultimo anno, grazie alla costituzione del Distretto Montano Tosco-Romagnolo, si è esteso al territorio di Palazzuolo sul Senio.

Dei sette nuovi aspiranti volontari, cinque sono casolani, uno riolese e uno palazzuolese, tutti di giovane età: il più “anziano” ha 25 anni.

L’augurio è che l’avvio del corso per i nuovi aspiranti Volontari possa rappresentare l’occasione per coinvolgere altri giovani in questa esperienza di vita, perché solo così si potrà garantire un futuro al Distaccamento Volontario che da quasi 20 anni opera in tutto il territorio.

L’obiettivo è quello di continuare questa formazione fino a riportare il Distaccamento a pieno regime.

A questo proposito, si darà la possibilità a tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi in questa attività di partecipare ad assemblee pubbliche nei Comuni sopra citati, organizzate nelle prossime settimane in accordo tra le Amministrazioni Comunali e i Comandi dei Vigili del Fuoco. Le assemblee saranno ottime occasioni per ricevere la diretta testimonianza di chi da anni svolge questa attività nel territorio della Valle del Senio e per raccogliere ulteriori adesioni, in modo da poter organizzare un nuovo corso di accesso entro l’anno.