È stato il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli a tagliare il nastro del Conad City di Voltana, inaugurato questa mattina.

Hanno partecipato alla breve cerimonia — svolta prima dell’apertura nel rispetto delle norme anti-covid — il presidente di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Maurizio Pelliconi , il direttore Assistenza Rete CIA-CONAD Federica Corzani , la Presidente della Consulta Voltana-Ciribella-Chiesanuova Valeria Monti e il consigliere comunale Enrico Marangoni. Erano presenti la socia che ha in gestione il Conad City Monica Cesari e il caponegozio Maicol Lombardo. Il parroco Don Maurizio Ardini ha officiato la benedizione.





All’interno del punto vendita, che dà lavoro a 8 persone, spiccano la macelleria servita con lavorazione tradizionale, la gastronomia con un vario assortimento di pietanze calde e fredde pronte da gustare, la proposta di pesce confezionato e in generale la cura dei prodotti freschi e l’attenzione alle referenze del territorio che caratterizzano il marchio Conad.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19,30 ; la domenica dalle 8,30 alle 12,30.