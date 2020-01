Verso la fine del 2019 è stato lanciato il nuovo progetto della “Casa Volante”, che si pone l’obiettivo di creare uno spazio di quartiere e di aggregazione per famiglie con bambini.

Abbiamo intervistato uno dei ragazzi attivi nelle iniziative sociali della “Casa Volante”: Francesco svolge il ruolo di educatore volontario, trasmettendo le proprie conoscenze accademiche in agraria ai bambini e alle bambine che prendono parte ai pomeriggi organizzati in via Fiume 23 in zona Darsena