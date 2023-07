“Apprendiamo con amarezza la decisione di rimuovere dal ruolo di Capogruppo in consiglio comunale a Sant’Agata e all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna il consigliere Matteo Parrucci, per avere presentato insieme al gruppo della Lega un’interrogazione con risposta scritta riguardante la destinazione dei fondi raccolti dall’Unione dei Comuni in seguito agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Bassa Romagna.

Una richiesta legittima, il cui obiettivo era ottenere una maggiore trasparenza nei confronti dei tanti cittadini, famiglie e imprese colpite dall’alluvione” sottolinea Rudi Capucci, Coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna, tra i promotori dell’interpellanza.

Inoltre Matteo Parrucci ha chiesto l’iscrizione a Fratelli d’Italia come sostenitore e non come rappresentante istituzionale evidenzia Gian Marco Grandi, Coordinatore cittadino di FdI a Sant’Agata sul Santerno, aggiungendo “dispiace che un semplice simpatizzante del partito al Governo della Nazione, pur essendo consigliere, sia stato ostracizzato e non supportato a sufficienza da quella che si definisce una lista indipendente”.