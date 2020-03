Ancora una fumata nera nel Partito Democratico per la scelta del candidato sindaco. La riunione di lunedì 2 marzo, che secondo i più speranzosi poteva essere l’incontro definitivo per stabilire il candidato sindaco da presentare ai potenziali alleati, è finita con un nulla di fatto. Il clima è stato definito complicato, ma non di spaccatura fra le anime che ormai da diverse settimane si stanno contendendo il nome del candidato.