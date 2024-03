Esordio duro doveva essere, ed esordio duro è stato, ma sono proprio queste le esperienze che servono per unirsi, e continuare a crescere. I Ravenna Chiefs, nella prima giornata del Campionato di Seconda Divisione di American Football 2024, hanno lottato con tutte le loro forze in casa dei temibili Vipers Modena, hanno tenuto splendidamente il campo per oltre tre quarti di gioco, reagendo ad un inizio di match a dir poco terribile. Alla fine, i romagnoli si sono dovuti inchinare alla superiorità atletica e al maggiore cinismo degli avversari, e sono usciti sconfitti dal campo, ma è stata comunque una prova d’orgoglio per i ragazzi di coach Eric “Chumba” Paci, che ha sicuramente tratto indicazioni positive da questo match di debutto; in particolare, il coach e il suo staff possono considerarsi abbastanza soddisfatti davanti alla prova di carattere e alla resilienza mostrata dalla squadra, che ha lavorato duramente con la sua difesa, tenendo “a secco” i padroni di casa nei due quarti centrali.

Il match, inizialmente in programma domenica 3 marzo, era stato rinviato alla settimana seguente, a causa del maltempo e delle violente precipitazioni che avevano reso impraticabile il campo di gioco; anche in quest’occasione, va detto, il meteo non è stato benevolo con le due compagini: il terreno di gioco del Magotti è stato reso pesante dal fango e dalla pioggia, che battendo copiosa non ha certamente favorito lo spettacolo e il gioco, almeno all’inizio del match. Forse raffreddati da questo clima cupo e poco favorevole, i Chiefs si sono fatti trovare impreparati dall’inizio veemente dei Vipers, formazione di grande tradizione e reduce dalla recente fusione con gli Hogs di Reggio Emilia, altra storica franchigia dell’American Football Italiano. Già al primo minuto, la difesa dei modenesi fa la voce grossa, con Gambuzzi che riesce ad intercettare l’ovale e ad arrivare indisturbato in end zone, realizzando i primi 6 punti della stagione per i suoi. Colpiti a freddo, i ravennati non riescono a reagire, l’offense non riesce a trovare soluzioni valide, subisce ancora la pressione della difesa di casa, ed è così che i Vipers marcano ancora, con un fumble provocato in piena end zone; a concludere un primo quarto di gioco orribile, arriva il terzo touch down, segnato da La Rocca con una splendida corsa, e i kick al piede di Chiriac arrotondando il punteggio sul pesante 20-0 per Modena.

Alla ripresa del gioco, però, i Capi ravennati sembrano scuotersi e trovano la forza per reagire: la defense comincia a rispondere colpo su colpo, stringe i denti e rintuzza tutti gli attacchi dei Vipers, che non riescono più a passare. Il secondo quarto di gioco trascorre senza ulteriori marcature, perché anche Modena fa ricorso ai muscoli e alla grinta, e impedisce ai Chiefs di mettere a referto punti; così, all’intervallo il punteggio rimane fermo sul 20-0. Anche il terzo quarto continua sulla stessa falsariga, con entrambi i reparti difensivi che non arretrano di un passo e rispondono colpo su colpo, mantenendo vivo un match durissimo e interessante, nonostante il terreno di gioco poco adatto allo spettacolo. A metà del periodo, finalmente, l’orgoglio dei ravennati è finalmente premiato, con la premiata ditta Negretto-Mazzotti che confeziona uno splendido drive d’attacco: pass vincente del primo, ricezione puntuale del secondo, e con i due punti aggiuntivi della trasformazione, sempre su pass del QB Negretto, il punteggio recita 20-8.

Il gioco continua sullo stesso tema tattico, la difesa dei Chiefs continua a resistere eroicamente, costringe più volte i padroni di casa all’errore e alla perdita di terreno, e così l’ultimo quarto di gioco inizia con un altro possesso recuperato. Purtroppo, l’offense non riesce a produrre punti, nonostante gli sforzi e le giocate di Negretto e compagni, e alla fine i Vipers riescono a sfondare con il bel pass di Daino per Minopoli; il touchdown, successivamente trasformato dal kick di Chiriac, spezza definitivamente l’equilibrio in campo (27-8), e di fatto chiude il match. La stanchezza e i pochi minuti rimasti impediscono ai Chiefs la marcatura di nuovi punti, e a tempo quasi scaduto sono anzi i Vipers ad arrotondare il bottino, decidendo di chiudere una lunga azione offensiva con il field goal di Chiriac, che fissa il risultato finale sul 30-8.

È questa l’amara conclusione di questo primo weekend di Regular Season per i Chiefs Ravenna, che avranno però un’immediata occasione per cercare il riscatto, vista anche la già citata modifica al calendario originale: sabato 16 marzo, infatti, a Ravenna arriveranno i Trappers Cecina, reduci dalla vittoria all’esordio nella tana dei Grizzlies Roma. Sarà un’importante occasione per i ragazzi di coach Paci per ripartire da quanto visto di buono in campo (difesa e carattere, in primis), e lavorare sulle fasi di gioco che invece non hanno funzionato, e regalare la prima gioia stagionale ai tanti supporter che affolleranno le tribune del Chiefs Stadium di Marina.

