Dopo una lunga estate nei lidi, Burattini alla Riscossa torna nell’entroterra e a Piangipane ospita I Burattini di Massimiliano Venturi nel divertente classico Arlecchino e Sganapino in cuccagna. Burattini alla riscossa proseguirà l’11 settembre a Villanova di Bagnacavallo. Ingresso sempre libero.

giovedì 1 settembre – ore 21 – Ingresso libero

Giardino di Piazza XXII giugno 1944 – Piangipane (Ra)

I Burattini di Massimiliano Venturi

Arlecchino e Sganapino in cuccagna

Arlecchino, Brighella e i personaggi della Commedia dell’Arte sono protagonisti assieme a Fagiolino, Sganapino, Sandrone, il dottor Balanzone e le altre maschere del teatro dei burattini, di spettacoli che si innestano sul solco della tradizione, per riportarla a nuova vita nella contemporaneità. Intrecci, risate e scene mimate in cui i protagonisti vengono trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate che impartiscono ai propri avversari. Duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere con grande coinvolgimento del pubblico.