Questo lunedì a Brisighella, sotto la direzione di Angelo Martelli, si inaugura la 34esima edizione del Festival “La Magia del Borgo”, con l’apertura del Corso di Perfezionamento, tenuto dal chitarrista professionista Lorenzo Micheli. Sono attesi allievi da tutta Italia e dall’estero, alcuni dei quali si esibiranno a fine corso in due concerti pubblici il 16 luglio a Brisighella e il 17 luglio a Casola Valsenio.

Il 13 luglio alle 21:15, presso il Chiostro dell’Osservanza a Brisighella, si terrà il recital straordinario del chitarrista Micheli, comprendente musiche di J.S. Bach, F. Chopin e M. Castelnuovo-Tedesco. Lorenzo Micheli attualmente è docente di chitarra presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano ed è Artist in Residence presso l’Università del Colorado. Ha suonato in tutto il mondo come solista, con orchestra ed in duo con Matteo Mela, spaziando dal barocco alla musica contemporanea, inoltre ha inciso più di 20 CD per la casa discografica Decca Universal. Dal 2009 il Maestro è invitato come docente a Brisighella e a metà degli anni Novanta lo stesso Lorenzo ha frequentato come allievo la masterclass del grande Oscar Ghiglia, che insieme ad Alirio Diaz è stato tra i fondatori del festival.

Inoltre, dal 20 luglio fino al 22 agosto si avvicenderanno presso l’Hotel la Meridiana di Brisighella altri 7 corsi con docenti di grande prestigio quali D. Ruggieri, C. Rossi, M. Valli, A. Dieci, G. Tampalini, M. Lonardi, L. Visentin, musicisti conosciuti in tutta Europa e non solo. Al termine di ciascun corso è previsto un concerto finale nei territori di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.