Continuano le dirette YouTube mensili organizzate dal Gruppo Astrofili Faenza. In questa serata avverrà una congiunzione tra Luna, Mercurio e Venere.

“Meteo permettendo, mostreremo il fenomeno in diretta, ripreso con un teleobiettivo, invitando chi ha la possibilità a seguire la diretta sullo smartphone, affacciandosi ad una finestra verso ovest, per vedere anche dal vivo il fenomeno. Questa sarà una buona occasione per riuscire a vedere il pianeta Mercurio, che essendo vicino al Sole, non è sempre osservabile facilmente. Avremo ospite Niccolò Veronesi, astrofisico e divulgatore su YouTube col nome d’arte Nick Tragula che ci parlerà del moto di Mercurio”.

“Poche cose nella storia della scienza sono state in grado di mettere in crisi le più grandi menti della Terra come il moto di Mercurio. Un neo sul volto di una teoria apparentemente perfetta: la gravità di Newton. Per decenni ci si chiese come mai questo pianeta non si muovesse come previsto e le teorie a tal riguardo non mancavano di ingegno e fantasia. Solo una mente geniale quanto quella di Newton poteva risolvere questo problema rivoluzionando il nostro modo di concepire la realtà, e questa mente fu quella di Albert Einstein”.

La diretta inizierà giovedì 13 maggio alle 21, e potrà essere seguita pubblicamente su YouTube all’indirizzo

youtube.com/astrofaenza/live

Sarà disponibile una chat con cui si potranno fare domande e commenti durante la diretta

Successivamente alla diretta, il video potrà essere rivisto all’indirizzo

youtu.be/9-PZXQNDIDo