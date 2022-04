Dopo il successo ricevuto dai “Salumi Stagionati e Tartufo Marzolino”, prima giornata di sagre di primavera che ha animato il borgo coinvolgendo moltissimi operatori economici del centro storico e non, senza tralasciare l’apprezzamento riscosso dai luoghi della cultura presi d’assalto con oltre 1900 visitatori nel week end pasquale, sarà la Spoja Lorda, tipica minestra locale, la protagonista della sagra in programma domenica 24 e lunedì 25 aprile.

Bancarelle di prodotti tipici e dell’artigianato, stand gastronomico, intrattenimenti musicali, animazioni, botteghe artigianali, commercianti ed ristoranti accoglieranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze gastronomiche tipiche di Brisighella.

In occasione della Sagra della Spoja Lorda la tradizione incontrerà l’arte e la cultura. Pro Loco di Brisighella organizza un’esposizione dal titolo “IL BRODO – MISE EN PLACE – La tazza da brodo interpretata dai ceramisti di Faenza”, per celebrare la tradizione della pasta fresca ripiena tipica brisighellese, in collaborazione con Ente Ceramica Faenza e Amici della Ceramica e del MIC Aps con il patrocinio del Comune di Brisighella.

Presso la Galleria Comunale, via Naldi 5, domenica 24 e lunedì 25 Aprile dalle ore 11,00 alle 18,00 In mostra: Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Manifatture Sottosasso di Lorella Morgantini e Marco Malavolti, Morena Moretti, Mirta Morigi, Fiorenza Pancino, Maria Cristina Sintoni.

L’esposizione è corredata da alcuni pezzi della tradizione contadina locale appartenenti al patrimonio del Museo Contadino di Brisighella.

Musica e ritmo in Piazza Carducci con la City Rhythm Orchestra

Lunedì 25 Aprile alle ore 15 Piazza Carducci si animerà con la carica travolgente della City Rhythm Orchestra, band nata a Philadelphia e molto popolare ed acclamata in molte città degli negli Stati Uniti, dove è solita esibirsi, che grazie al suo stile e alla qualità del suono ha sviluppato anche una solida base di fans in Italia. I musicisti saranno ospiti a Brisighella ed avranno l’occasione di degustare i prodotti tipici del territorio offerti da Cab Terra di Brisighella.

Spazio anche ai musei, borgo ricco di storia e di cultura che nei week end di Aprile e Maggio osserveranno aperture straordinarie:

Rocca Manfrediana :

Venerdì 29 aprile: dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Sabato 23, 30 aprile, 7 e 14 maggio: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Domenica 24 aprile, 1, 8, 15 maggio: orario continuato dalle ore 10 alle ore 18.00

Lunedì 25 aprile: orario continuato dalle ore 10 alle ore 18.00

Museo Ugonia

Venerdì 29 aprile: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sabato 23, 30 aprile, 7 e 14 maggio: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Domenica 24 aprile, 1, 8, 15 maggio: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 18.00

Lunedì 25 aprile: orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 18.00.

MOSTRA RETROSPETTIVA di “DOMENICO DALMONTE A TRENTADUE ANNI DALLA SUA SCOMPARSA” presso Antiche Cantine Palazzo Frontali, via Roma 3/A

I sabati, le domeniche e i festivi dalle 15.00 alle 19.00.