Continua l’emozione del pattinaggio sul ghiaccio, nella suggestiva cornice del Pavaglione di Lugo. Resterà infatti aperta fino al 12 gennaio la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza Mazzini, attorno all’albero di Natale della città.

La pista è aperta tutti i giorni nei seguenti orari: fino al 6 gennaio dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 10 alle 22; il sabato dalle 10 alle 24; il 31 dicembre dalle 10 alle 19; il primo gennaio dalle 15 alle 20; dal 7 al 12 gennaio dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 19.30, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20. Il costo per pattinare è di 6 euro intero e 5 euro ridotto (fino a 12 anni) dal lunedì al venerdì (escluso festivi); 7 euro intero e 6 euro ridotto sabato, domenica e festivi. Il biglietto ha validità di 2 ore; il costo del noleggio dei pattini è di 2 euro.

Non solo, in piazza Mazzini saranno presenti giostre per i più piccoli e una casetta gestita dai volontari della consulta del volontariato della Bassa Romagna.

È visitabile, inoltre, fino a lunedì 6 gennaio il Presepe Unico delle scuole del Comune di Lugo, allestito nella ghiacciaia della Rocca. Il Presepe è stato costruito dai bambini e ragazzi dei nidi, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Lugo, pubbliche e paritarie. Ogni scuola ha realizzato una piccola parte e il tutto è stato poi assemblato nella ghiacciaia. I bambini dei nidi hanno realizzato gli addobbi del cielo: stelline, nuvolette, angioletti e fiocchi di neve; agli alunni di primarie e secondarie di primo grado è spettato invece il compito di realizzare i pannelli decorativi alle pareti; infine, i bambini delle scuole dell’infanzia hanno creato il vero e proprio Presepe, collocato al centro della ghiacciaia. Le opere sono state realizzate con materiale povero e di recupero, all’insegna del rispetto dell’ambiente. Il Presepe è visitabile tutti i giorni dalle 13 alle 18 e, nei giorni festivi, dalle 10.30 alle 18.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Lugo, con la collaborazione del Consorzio AnimaLugo, il contributo di Banca Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Camera di commercio di Ravenna, in collaborazione con Confartigianato, Cna, Confcommercio Ascom Lugo e Confesercenti.