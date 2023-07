Frontale alle porte di Brisighella fra due vetture. Una donna trasportata in elicottero al Bufalini. La signora viaggiava insieme al marito in direzione di Faenza. Dalla corsia opposta, in direzione della Toscana, arrivavano 4 giovani di Borgo San Lorenzo. Sull’incidente sta indagando la Polizia Locale della Romagna Faentina. Presente in supporto anche la Polizia di Stato. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e anche se la viabilità è stata presto ripristinata a senso unico alternato, la brisighellese è stata a lungo bloccata, con lunghe code.