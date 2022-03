Borsa di studio per ricordare Andrea Gambi. Romagna Acque premia tre tesi di laurea | VIDEO

Una borsa di studio per ricordare Andrea Gambi. Romagna Acque, in collaborazione con il Comune di Ravenna e l’Ordine provinciale degli Ingegneri, ha istituito un premio legato alla gestione ottimale delle risorse idriche e alla difesa del territorio dal rischio idrogeologico per ricordare il direttore generale di Romagna Acque – Società delle fonti, scomparso il 25 marzo 2020 a causa del coronavirus.

Sono tre le tesi di laurea premiate con la nuova borsa di studio: Ilaria Delfini e, presenti in videocollegamento, Giacomo Abrado e Giovanni Venaruzzo. I primi di un riconoscimento che vuole continuare negli anni.