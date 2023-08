Bonaccini: “Per l’alluvione danni da 8.5 miliardi in Romagna. Il Governo ha stanziato 4 miliardi per tre regioni”

8 miliardi e mezzo di danni per l’alluvione certificati all’Unione Europea in Romagna, ma al momento il governo ha stanziato poco più di quattro miliardi alle tre regioni colpite. Nuova polemica sul fronte dei fondi per la ricostruzione fra il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’esecutivo di Giorgia Meloni. Le conseguenze degli eventi drammatici di maggio sono stati al centro della nuova riunione del Patto per il Lavoro e per il Clima. All’uscita dell’incontro, a Bologna, Bonaccini ha sottolineato con i giornalisti presenti la preoccupazione proveniente dal territorio. Al momento alle famiglie sono arrivati unicamente i 3 mila euro mediante la domanda per il contributo semplificato.