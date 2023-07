“Mi sono sentito più volte nei giorni scorsi con il generale Figliuolo, ci conosciamo molto bene, abbiamo collaborato per più di un anno quando mise in campo il piano vaccinale e io ero presidente della conferenza delle Regioni.

Ci sentivamo quotidianamente, è una persona molto seria, capace.

Con lui non abbiamo affrontato questioni prioritarie. Oggi sarà qui, nonostante formalmente ancora non sia stato nominato e questo dice dei ritardi imbarazzanti del governo: è passato oltre un mese e mezzo dalla seconda drammatica alluvione. Quando ci fu il terremoto dopo una settimana c’era già il commissario. Così Stefano Bonaccini, a Morning News su Canale 5, nel giorno dell’incontro con il generale Francesco Paolo Figliuolo, atteso nel pomeriggio in regione.

“Oggi farò incontrare il commissario Figliuolo, che ringrazio per la disponibilità e la celerità, con i presidenti delle province colpite, più il sindaco di Forlì. Poi incontreremo tutte le parti sociali dell’Emilia-Romagna”, ha aggiunto.