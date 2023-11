“Dopo 6 mesi da quanto è accaduto a Faenza sentiamo l’esigenza di affrontare quanto accaduto anche da un punto di vista umano.

Vogliamo mantenere alta l’attenzione sul tema della ricostruzione sia materiale che umana ed è per questo che come Giovani Democratici abbiamo deciso di organizzare “LA FIUMANA: 6 mesi dopo” in collaborazione con Left Wing per guardare in faccia la realtà e affrontare quanto ci è accaduto.

L’evento si svolgerà domenica 26 novembre a partire dalle ore 16.00 presso il Rione Bianco. Questo evento vuole portarci fuori dalla solitudine quotidiana che ci ha spinto a riprendere in mano le nostre vite, forse troppo in fretta, senza riflettere su quello che abbiamo vissuto come territorio: quanto affrontato a Casola o Modigliana è diverso da ciò che è accaduto ai cittadini faentini, nonostante l’evento calamitoso in sé fosse il medesimo; sentiamo quindi la necessità di mettere in relazione persone e realtà diverse tra loro, ma unite da un territorio fragile che ha bisogno di essere ripensato e riprogettato per poter essere vissuto in sicurezza da chi già lo abita e da chi arriverà in futuro.

L’iniziativa prende vita a partire dal podcast La Fiumana prodotto da Left Wing e con la voce di Giuditta Pini, ex parlamentare e ora nella direzione nazionale del Partito Democratico. Nel podcast vengono raccontati diversi territori colpiti dall’alluvione attraverso la voce dei cittadini che l’hanno vissuta.

A sei mesi dall’alluvione abbiamo voluto unire le immagini all’audio del podcast per unirci e fare rete tra territori. L’iniziativa si propone come una via di mezzo tra una biblioteca vivente ed un’esposizione artistica: verranno allestiti 5 punti a rappresentare i luoghi della romagna più colpiti dall’evento, che coincidono con gli episodi del podcast: Faenza, Casola Valsenio, Modigliana, Lugo e Nuvoleto (Cesena).

All’interno di questi corner saranno presenti i protagonisti del podcast assieme a realtà associative, persone e realtà che attraverso immagini e proiezioni saranno disponibili a raccontare la propria esperienza, sarà presente ad esempio la Biblioteca Manfrediana di Faenza, Artistation, i rioni di Faenza, Fatti d’Arte, Scuola di Musica Sarti e tanti altri. Nella sala interna del Rione Bianco verrà esposto il progetto fotografico dedicato all’alluvione a cura del Gruppo Fotografia Aula 21. Assieme a Giuditta Pini abbiamo predisposto una zona’ “open mic” dove sarà posizionato un <> a disposizione di chiunque voglia fare una riflessione o considerazione sul tema, le testimonianze saranno raccolte un episodio extra de “La Fiumana”. Verrà allestito anche un corner a cura del giornale locale Il Piccolo dove sarà possibile leggere i racconti della rubrica legata all’alluvione. A partire dalle 18.30 sarà possibile gustare la buonissima pizza dal truck del Girasole di Batti.

Programma: apertura ore 16.00 con letture da parte dell’associazione Fatti d’Arte dal libro da poco pubblicato “Riemersi” a cura di Matteo Cavezzali.

Ore 16.30 momento musicale a cura della Scuola di Musica Sarti di Faenza Ore 18.00 Saluti ufficiali e presentazione della nuova stagione del podcast “La Fiumana” a cura di Giuditta Pini Ore 18.30 Momento musicale a cura di Artistation. Dalle 18.30 sarà possibile cenare con la pizza del Truck del Girasole di Batti. Siete tutt* benvenut*”