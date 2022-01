Aumentano gli stipendi dei sindaci. Fissati i nuovi massimali | VIDEO

Aumentano gli stipendi di sindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali. Lo stabilisce la Legge di bilancio che equipara i primi cittadini di una città metropolitana come Bologna ai Presidenti delle Regioni. In concreto, 13.800 euro lordi al mese. A scalare sono calcolati gli aumenti per i sindaci di città con meno abitanti.

Si tratta di una decisione presa dal consiglio dei ministri con una motivazione ben evidente: correggere lo sbilanciamento tra responsabilità, rischio e trattamento economico dei sindaci. Una correzione che avviene durante il secondo anno della pandemia, a riconoscimento delle responsabilità assunte dagli eletti in un momento così difficile.