“In calce alla presente la richiesta di convocazione urgente della Commissione Consiliare 2 “Sviluppo Economico, turismo e coesione territoriale”, competente anche sulle tematiche relative al Palio e alle attività rionali.

E’ di questa mattina la notizia delle dimissioni dell’intero direttivo della Cooperativa dei Manfredi con precise e circostanziate motivazioni: “l’Amministrazione comunale ha brillato nell’ultimo anno per una totale incoerenza nei confronti della Cooperativa”.

Poche settimane fa, prima della pausa estiva, sono piovute altrettanto gravi e motivate dichiarazioni dei rappresentanti del “Faenza Calcio”, in cui si accusava l’Amministrazione Comunale di non aver rispettato i precisi impegni assunti : “..rimborso delle spese aggiuntive sostenute dal Faenza Calcio per la gestione delle trasferte, rimborso delle spese necessarie al ripristino degli spogliatoi..”.

Risalgono invece a qualche mese fa una serie di comunicati stampa e dichiarazioni di vario genere legate al tema paliodromo fuori città, senza che nessun passo istituzionale successivo sia stato fatto. Nessuna informativa al Consiglio o ai Consiglieri Comunali, nessun passaggio in commissione, solo schegge di progetto gettate sulla piazza mediatica, in perfetto stile amministrazione Isola.

Ritengo che questa situazione sia oltremodo grottesca, entrambi gli attori di una partita molto importante per la città accusano l’Amministrazione Comunale di incoerenza e mancato rispetto degli impegni, le promesse di dividere – in un modo o nell’altro – il mondo del Palio dal Calcio restano nel libro dei sogni e nelle veline transitate sui giornali, ciò che va in onda è lo stallo.

Quello che mi chiedo è a quale gioco stia giocando l’Amministrazione Comunale, a quanti tavoli e con quali contenuti stia sedendo, che cosa davvero sta progettando (ammesso che lo stia facendo), quali soluzioni ha in mente, ma soprattutto perché non porta il tema nei consessi deputati a decidere?

Palio e Calcio da un lato rappresentano una parte importantissima della città e dall’altra muovono e attraggono significative risorse economiche anche pubbliche, la città ha il diritto di sapere come vengono e come verranno utilizzati i soldi dei contribuenti, la città ha diritto di sapere quale sarà il futuro del palio e quale sarà il futuro del calcio.

Noi Consiglieri non siamo stati messi in grado né di conoscere né di contribuire con proposte o suggerimenti, non abbiamo contezza del merito, solo silenzio istituzionale e roboanti annunci mediatici che nascondono o l’assenza di idee o la malafede, altro non è dato.

Non è più accettabile, il Sindaco Isola deve intervenire e dire che cosa vuole fare, quali sono gli impegni disattesi e perché, quali promesse sono state fatte, quali e quanti accordi, serve chiarezza e soluzione e serve subito, non a mezzo stampa, in Consiglio Comunale!!”