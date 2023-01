Non è stato ancora aggiornato, sui cartelli stradali alle porte di Faenza, l’indirizzo degli uffici del corpo della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina. “Il tema – afferma Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, dopo aver depositato un’interrogazione da discutere al primo consiglio comunale utile – può apparire marginale e di poco conto, in realtà credo rappresenti l’ennesima prova di quanto sia parziale l’attenzione dell’Amministrazione verso il decoro e l’immagine della città e scarsa l’attenzione verso quell’utenza pubblica a cui l’Amministrazione deve rispondere.

Lasciar trascorrere cinque anni senza preoccuparsi nemmeno di modificare un indirizzo sulla segnaletica stradale, al fine di dare una corretta informazione a tutti i fruitori di un servizio essenziale e a volte anche emergenziale, è cosa difficilmente comprensibile, soprattutto quando giustamente l’Amministrazione pretende il rispetto della forma e delle regole da parte dei cittadini in ogni momento del proprio vivere quotidiano”.

Bertozzi fa notare come: “Faenza è città anche turistica, è certo attrattiva rispetto ad un comprensorio fatto di comuni minori, già la viabilità primaria e secondaria per l’accesso alla città versano in uno stato al limite del tollerabile (via Granarolo insegna) nonostante un incessante susseguirsi di annunci pseudo risolutivi, l’ammontare delle sanzioni al Codice della Strada ha visto nel corso del 2022 un aumento a doppia tripla cifra, e non si riesce nemmeno a modificare un’iscrizione errata su di un cartello stradale informativo. È anche dai dettagli che si misura l’efficienza amministrativa che, stante il livello raggiunto dalle imposte comunali e gli stipendi che oggi legittimamente vengono incassati dai pubblici Amministratori, dovrebbe almeno allinearsi ai livelli pretesi dall’utenza. Spero e auspico si ponga urgente rimedio”.