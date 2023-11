Due nuove proposte per andare alla scoperta del territorio bagnacavallese sono in programma domenica 19 novembre per il progetto “Benvenuti a Bagnacavallo”.

Dalle 14 alle 17 si potranno ammirare i colori autunnali delPodere Pantaleone, in vicolo Pantaleone 1, che sarà aperto in occasione della Festa degli alberi. Immersi nell’oasi, si potranno conoscere meglio la sua fauna e la sua flora e in particolare i suoi maestosi alberi, fra i quali il secolare pioppo nero.

Il Podere Pantaleone, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, è zona di protezione speciale e area di riequilibrio ecologico.

Info e prenotazioni: 347 4585280

Visite guidate saranno poi proposte a partire dalle 15, e poi ogni ora fino alle 18, al Castellaccio, antica costruzione fortificata in via Baracca. Durante le visite all’edificio, che faceva parte dell’antica cittadella di Bagnacavallo, si potranno ammirare le varie stanze decorate con gli splendidi arredi d’epoca e la corte interna, e si approfondirà la storia dei suoi proprietari nei secoli.